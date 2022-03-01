Акция в память о "подвигах" Путина

17:31 06 Октябрь Киев, Украина

7 октября, в день рождения кровавого лидера Владимира Путина , с целью привлечения внимания к России, как к государству-агрессору, в Киеве под посольством РФ состоится мероприятие "Минус год жизни".

Президент государства-агрессора Владимир Путин постарел еще на один год, за годы его правления Россия заняла 4-е место в мире по количеству самоубийств, 2 000 0000 человек находятся за чертой бедности, 77% выпускников вузов, хотят уехать из России. Рядовые россияне в этот день вспомнят Путину и его ненависть к любой оппозиции или оппозиционерам (убийство Бориса Немцова и покушение на жизнь российского политика Алексея Навального), и падение курса рубля, и фашизм как лейтмотив массовых настроений в России, и самую дорогую в истории Олимпиаду в Сочи, и бездарные штурмы в Беслане (убито 334 заложники, из них 186 детей, более 800 - ранены) и на Дубровке (погибло 174 заложников).

Украинцы хорошо помнят и другие «подвиги» Путина: война с украинским народом в Донбассе, сбитый путинскими наемниками малазийский авиалайнер и захват «зелеными человечками» украинского Крыма...

Путин, который очевидно хочет быть одновременно Иваном Грозным, Петром I и Сталиным, кажется олицетворил в себе их худшие и самые отвратительные черты. Сегодняшняя Россия под руководством Путинской клики не терпит инакомыслия и стремится насаждать везде, куда может дотянуться приснопамятный «Русский мир». Путин превратился в одиозную фигуру сегодняшней мировой политики, своеобразную парию, на которую с плохо скрываемым удивлением и раздражением смотрит почти все международное сообщество.

Наша цель - привлечь внимание к тому, что Россия превратилась в террористическое государство, которое осуществляет акты террора по всему земному шару и формирует атмосферу страха на собственной территории, в аннексированном Крыму и Донбассе.

7 октября в 19:30 ОО «Агентство развития демократии и информационных свобод» организует мероприятие под Посольством Российской Федерации в г. Киеве по адресу: Воздухофлотский проспект, 27.