Ахмедов: на полное разминирование Карабаха уйдет более десяти лет

Россия, Армения и Азербайджан, в соответствии с международным законодательством, подали запрос в ООН на предоставление помощи в разминировании территории Нагорного Карабаха.
Об этом заявил официальный представитель Департамента миротворческих операций ООН.
По его словам, служба начнет оценку необходимой помощи в начале декабря.
Ранее глава Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана Газанфар Ахмедов заявил, что на полное разминирование всех территорий в Карабахе, перешедших под контроль Баку согласно трехстороннему заявлению, уйдет более десяти лет.
23 ноября, в Нагорном Карабахе в районе Мадагиза подорвалась совместная поисковая группа.
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