Ахмедов: на полное разминирование Карабаха уйдет более десяти лет

06:23 24 ноября Киев, Украина

Россия, Армения и Азербайджан, в соответствии с международным законодательством, подали запрос в ООН на предоставление помощи в разминировании территории Нагорного Карабаха.



Об этом заявил официальный представитель Департамента миротворческих операций ООН.



По его словам, служба начнет оценку необходимой помощи в начале декабря.



Ранее глава Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана Газанфар Ахмедов заявил, что на полное разминирование всех территорий в Карабахе, перешедших под контроль Баку согласно трехстороннему заявлению, уйдет более десяти лет.



23 ноября, в Нагорном Карабахе в районе Мадагиза подорвалась совместная поисковая группа.