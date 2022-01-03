Агрессия РФ: на востоке с начала этого года погибли 7 гражданских, среди которых 2 детей

16:25 22 Апрель Киев, Украина

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова приняла участие в круглом столе, где обсуждалась важная тема «Состояние соблюдения прав человека на временно оккупированных территориях и вдоль линии соприкосновения».

Из-за вооруженной агрессии РФ на востоке Украины в прошлом году погибли 18 мирных жителей, ранены - 89, а с начала этого года 7 мирных жителей погибли, 10 - были ранены, сообщила Денисова.

"На востоке Украины соблюдение права на жизнь и безопасность жителей оккупированных территорий и районов на линии разграничения находится под постоянной угрозой. Так, в прошлом году в результате продолжающейся вооруженной агрессии погибли 18 мирных жителей, ранены - 89. С начала этого года число жертв среди гражданского населения составляет 17 человек: погибших - 7, раненых - 10. Среди погибших 2 детей. 70% всех жертв (12 человек) связаны с подрывом на минах или других взрывных устройствах, 24% (4 человека) - из-за обстрелов", - сообщила Денисова.

По информации, которая поступает ей с временно оккупированных территорий востока Украины, оккупационные власти активно проводят процесс документирования жителей паспортами РФ, такие мероприятия проводятся с целью обеспечения участия наших сограждан в парламентских выборах в Государственную думу РФ осенью 2021 года.

"Под принуждение к получению российских паспортов подпадают медики, учителя, работники предприятий. В случае отказа от получения российского паспорта их могут уволить с работы. В учреждениях здравоохранения медицинская помощь оказывается только тем гражданам, которые имеют паспорта, выданные оккупационной администрацией или Российской Федерацией", - уточнила она.

Денисова отметила, что на фоне обострения ситуации с безопасностью была начата мобилизация.

"К призыву привлекают мужчин от 18 до 35 лет, которым также принудительно выдаются паспорта оккупационной администрации и Российской Федерации. Агрессор проводит активную информационную пропаганду, направленную на распространение языка вражды и подстрекательство граждан против Украины. В школах введено так называемое патриотическое воспитание, которое приводит к милитаризации детей", - сообщила Денисова.

Украинский омбудсмен рассказала, что на временно оккупированных территориях востока Украины незаконно удерживают 280 наших граждан, еще 258 человек считаются пропавшими без вести.



Денисова подчеркнула, что в отношении этих граждан нарушаются основополагающие права человека, установленные Конвенцией ООН о защите прав человека - на защиту от пыток, уважение достоинства, судебную и юридическую защиту.