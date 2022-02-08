Агрессия РФ - это очередная попытка вернуться к распределению сфер влияния в мире, заявил Зеленский в ООН

10:37 22 Сентябрь Киев, Украина

В своем видеообращении к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины свидетельствует о том, что человечество так и не усвоило трагического урока Второй мировой войны, а некоторые страны продолжают попытки по распределению сфер влияния в мире.



"75 лет назад основание ООН стало символом того, что человечество должно усвоить трагический урок Второй мировой войны. Однако оккупация Крыма и российская военная агрессия на Донбассе доказывают, что этот урок не усвоен", - заявил Президент Украины.



Он подчеркнул, что это — не просто война в Украине. Это — война в Европе.



По словам Зеленского, "это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это — попытка вернуться к распределению сфер влияния в мире". В этом контексте Президент Украины призвал все страны объединить усилия для достижения основных ценностей — мира и мирового процветания.



"За последние 75 лет человечество поднималось на высочайшие вершины, погружалось в самые глубины, завоевало космос и даже с помощью новых технологий смогло провести встречи в ООН дистанционно. Поэтому, действительно ли нам не под силу остановить агрессию и войны?" - отметил Президент.



Он отметил, что миру больше не нужны кровавые уроки, чтобы переосмыслить свое существование на этой планете.



"В этом году пандемия коронавируса стала шоком для всех стран. Мы должны использовать этот предупредительный знак, чтобы остановить противоречия и объединить усилия для достижения реальных радикальных результатов", - отметил Зеленский.



Он также призвал другие страны вернуться к полному внедрению целей и принципов Устава ООН.