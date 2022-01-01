Премьер-министры Вышеградской группы приняли декларацию о солидарности с Чехией в связи с действиями Российской Федерации.
Страны Вышеградской группы (Польша, Словакия, Венгрия, Чехия) полностью поддерживают действия официальной Праги по объявлению персонами нон грата 18 российских разведчиков, которые действовали под дипломатическим прикрытием. Соответствующая декларация была принята по результатам срочного заседания в онлайн-режиме.
В документе осуждаются противоправные и грубые действия российских разведчиков.
Как отметил по этому поводу во время брифинга для СМИ заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковський вель Сеньк, помимо выражения солидарности с Чехией, премьеры обсудили "комплексные действия на долгосрочную перспективу".
Премьеры также подчеркнули необходимость уменьшения зависимости от России в энергетической сфере и "необходимость убедить немецких партнеров, что строительство Nord Stream 2 является вредоносным проектом".
Шинковский вель Сеньк подчеркнул, что страны Вышеграда совместно, в рамках ЕС и НАТО, будут осуществлять очередные шаги, чтобы убедить Россию, что нападения на западные демократии и другие страны "ей дорого обойдутся, и эта цена будет постоянно расти".
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