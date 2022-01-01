08:54 27 Апрель Киев, Украина

Премьер-министры Вышеградской группы приняли декларацию о солидарности с Чехией в связи с действиями Российской Федерации.

Страны Вышеградской группы (Польша, Словакия, Венгрия, Чехия) полностью поддерживают действия официальной Праги по объявлению персонами нон грата 18 российских разведчиков, которые действовали под дипломатическим прикрытием. Соответствующая декларация была принята по результатам срочного заседания в онлайн-режиме.

"Мы, премьеры Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, выражаем полную солидарность с Чехией, нашим близким партнером и соседом, в связи с участием российских разведчиков в действиях, которые привели к взрыву на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году, а также непропорциональными действиями России в ответ на абсолютно обоснованное решение Чехии о выдворении 18-ти российских офицеров разведки со своей территории, и предлагаем Чехии свою дипломатическую и консульскую поддержку", - говорится в декларации, обнародованной на официальной странице правительства РП.

В документе осуждаются противоправные и грубые действия российских разведчиков.

"Мы не позволим, чтобы эти действия поделили Европу. Страны Вышеградской группы решительно настроены, чтобы вместе с другими странами-членами ЕС принять меры по укреплению наших возможностей к противодействию", - говорится в декларации.

Как отметил по этому поводу во время брифинга для СМИ заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковський вель Сеньк, помимо выражения солидарности с Чехией, премьеры обсудили "комплексные действия на долгосрочную перспективу".



Премьеры также подчеркнули необходимость уменьшения зависимости от России в энергетической сфере и "необходимость убедить немецких партнеров, что строительство Nord Stream 2 является вредоносным проектом".



Шинковский вель Сеньк подчеркнул, что страны Вышеграда совместно, в рамках ЕС и НАТО, будут осуществлять очередные шаги, чтобы убедить Россию, что нападения на западные демократии и другие страны "ей дорого обойдутся, и эта цена будет постоянно расти".