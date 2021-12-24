Адвокаты Антоненко обнародовала доказательства по делу Шеремета

12:34 18 Август Киев, Украина

Защитники Антоненко, обвиняемого по делу об убийстве Шеремета, решили обнародовать свои доказательства его невиновности, представленные в суд. Бумажный объем, представленный защитой доказательство составил два тома.

Адвокаты ветерана АТО Андрея Антоненко (Риффмастера), опубликовала свои доказательства по делу. В частности, предоставила ссылки на скачивание резервных копий его социальных профилей, где сохранена переписка с профессором Бирчем и органом досудебного расследования.

Первую часть можно назвать вводной, она посвящена описаниям того, что выдвинутые обвинения являются ложными.

"Первый том посвящен антологии ложного обвинения, а также описанию клеветы на подозреваемых, нарушений прав человека в ходе расследования. Второй том содержит некоторые исследования фактических данных, полученных защитниками в ходе досудебного расследования", - рассказали адвокаты.

Далее защитники пояснили, что из доказательств удалена вся частная переписка обвиняемого.

"Из профилей удалена только частная переписка, кроме переписки с Юлией Кузьменко и другими лицами, которые дали согласие на такую публикацию. Однако полные резервные копии хранятся у нас, их контрольные суммы зафиксированы и сообщены стороне обвинения. Копии Google аккаунтов и содержания мобильного телефона полностью и без цензуры переданы стороне обвинения. Они не содержат тайны частной жизни третьих лиц. К сожалению, мы не можем пока их обнародовать, поскольку удаление конфиденциальной информации слишком трудоемкий процесс. Фрагменты предоставим по запросу", - добавили адвокаты.

"Это не все доказательства, на которые ссылается защита. Частично доказательства невиновности (экспертизы роста неизвестных на видео и антопометрические измерения Антоненко) представила сторона обвинения. Мы постепенно будем их публиковать после получения обвинительного акта", - отметили защитники Антоненко.

"Оригиналы выводов профессора Бирча, а также документы о его привлечении (постановка задачи, переписка, оплата и т.д.) строне защиты до сих пор не предоставлены. Сейчас защита продолжает проводить ряд экспертиз и собирает ряд доказательств, включая визуализацию и 3D-моделирование, а также анализирует некоторые собранные стороной обвинения материалы. По мере поступления будем также их публиковать, в пределах уважения к приватности других лиц", - резюмировали адвокаты.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.