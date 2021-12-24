Адвокаты Антоненко обнародовала доказательства по делу Шеремета

Защитники Антоненко, обвиняемого по делу об убийстве Шеремета, решили обнародовать свои доказательства его невиновности, представленные в суд. Бумажный объем, представленный защитой доказательство составил два тома.
Адвокаты ветерана АТО Андрея Антоненко (Риффмастера), опубликовала свои доказательства по делу. В частности, предоставила ссылки на скачивание резервных копий его социальных профилей, где сохранена переписка с профессором Бирчем и органом досудебного расследования.
Первую часть можно назвать вводной, она посвящена описаниям того, что выдвинутые обвинения являются ложными.
Далее защитники пояснили, что из доказательств удалена вся частная переписка обвиняемого.
"Из профилей удалена только частная переписка, кроме переписки с Юлией Кузьменко и другими лицами, которые дали согласие на такую публикацию. Однако полные резервные копии хранятся у нас, их контрольные суммы зафиксированы и сообщены стороне обвинения. Копии Google аккаунтов и содержания мобильного телефона полностью и без цензуры переданы стороне обвинения. Они не содержат тайны частной жизни третьих лиц. К сожалению, мы не можем пока их обнародовать, поскольку удаление конфиденциальной информации слишком трудоемкий процесс. Фрагменты предоставим по запросу", - добавили адвокаты.
"Оригиналы выводов профессора Бирча, а также документы о его привлечении (постановка задачи, переписка, оплата и т.д.) строне защиты до сих пор не предоставлены. Сейчас защита продолжает проводить ряд экспертиз и собирает ряд доказательств, включая визуализацию и 3D-моделирование, а также анализирует некоторые собранные стороной обвинения материалы. По мере поступления будем также их публиковать, в пределах уважения к приватности других лиц", - резюмировали адвокаты.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
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