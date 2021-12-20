Административная граница Украины с Крымом закрыта

С целью усиления карантинных мер, направленных на борьбу с обострившейся эпидемиологической ситуацией, кабинет министров принял решения о закрытии границы с полуостровом Крым. Как пояснил сегодня министр Кабмина Олег Немчинов, запрет на пересечение административной границы Украины с территорией Крыма будет действовать пока до конца августа.

"Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - написал он в Телеграмм.

Пропуск через КПВВ будет разрешен лишь для украинцев и членов их семей:

место жительства которых зарегистрировано в Крыму, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на въезд;

место жительства которых зарегистрировано за пределами Крыма, которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома";

лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Крыма.

Выезд из Крыма других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции.

Выезд и въезд в Крым для украинцев при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению главы Госпогранслужбы по согласованию с Минреинтеграции.

Ранее пересмотреть режим работы КПВВ на админгранице с Крымом призвал президент Владимир Зеленский, когда поручил Кабмину мобилизоваться для предотвращения второй волны коронавируса.

Отметим, по данным пограничников, пассажиропоток с Крымом упал почти в 10 раз. Ежедневно админграницу пересекают 1-1,5 тысяч человек, тогда как год назад - до 10 тысяч.