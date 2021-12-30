YouTube заблокировал санкционные телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK

13:57 24 Апрель Киев, Украина

Сегодня, 24 апреля, стало известно о том, что все три телеканала, закрытые по санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) – 112 Украина, NewsOne и ZIK – были заблокированы и для просмотра в видеохостинге YouTube.

Теперь все три YouTube-канала больше недоступны для просмотра в Украине. Осталась только онлайн трансляция.

При этом, пока поиск находит эти каналы, то смотреть их уже нельзя. Но все-таки видео на YouTube-каналах можно смотреть через сервис VPN.

В начале февраля Министерство культуры направило в YouTube обращение с просьбой заблокировать страницы телеканалов 112, ZIK и NewsOne. Об этом заявил глава ведомства Александр Ткаченко.

А на прошлой неделе Ткаченко жаловался, что в YouTube не отреагировали на запросы Минкульта о блокировке трансляций санкционных телеканалов.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел на пять лет санкции против нардепа Тараса Козака и трех ТВ-каналов – 112 Украина, ZIK и NewsOne.

В свою очередь телеканалы считают это решение "политической расправой" и подали иски в Верховный суд.