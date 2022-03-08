В Украину прилетела бесплатная вакцина Pfizer по программе COVAX

Согласно гуманитарной европейской инициативе, сегодня в Украину прибыла первая партия американской ковид-вакцины производства Pfizer.
Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ во вторник, 8 июня.
Всего в течение этой и следующей недели в Украину доставят 473 850 доз вакцины Pfizer.
Украина уже получила по механизму COVAX 590 850 доз вакцины Pfizer и 1 072 800 доз вакцины AstraZeneca.
Всего в течение этой и следующей недели в Украину доставят 473 850 доз вакцины Pfizer.
Украина уже получила по механизму COVAX 590 850 доз вакцины Pfizer и 1 072 800 доз вакцины AstraZeneca.
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