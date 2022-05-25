Moderna стала второй официально разрешенной вакциной против ковид

10:45 21 декабря Киев, Украина

На подмогу, разрешенной ранее вакцине от Pfizer, подоспела вакцина производства Modernа, ее использование было одобрено американским FDA

Об этом сообщили в управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

"С появлением в настоящее время двух вакцин для профилактики COVID-19 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предприняло еще один решающий шаг в борьбе с этой глобальной пандемией, которая ежедневно вызывает огромное количество госпитализаций и смертей в Соединенных Штатах", - говорится в заявлении представителя FDA.

Вакцина от Pfizer и BioNTech уже передана тысячам американских медицинских работников на этой неделе для массовой вакцинации. Ожидается, что использование Moderna начнется в ближайшее время.