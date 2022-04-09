Pfizer разработали прививку-усилитель первых двух доз вакцины от коронавируса

В качестве усилителя первых двух доз вакцины от Pfizer/BioNTech, эксперты намерены в скором будущем предложить еще и третью дозу.
Об этом сообщают в Washington Post.
Источники издания сообщают, что от нее титры антител увеличатся в 5-10 раз после первых двух уколов.
Источники издания сообщают, что от нее титры антител увеличатся в 5-10 раз после первых двух уколов.
Издание пишет, что Pfizer соберет брифинг с американскими чиновниками от здравоохранения, чтобы объявить о необходимости этой бустерной прививки.
В нем, по словам собеседников издания, примет участие в том числе директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
В нем, по словам собеседников издания, примет участие в том числе директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
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