Pfizer разработали прививку-усилитель первых двух доз вакцины от коронавируса

13:47 11 июля Киев, Украина

В качестве усилителя первых двух доз вакцины от Pfizer/BioNTech, эксперты намерены в скором будущем предложить еще и третью дозу.
 
Об этом сообщают в Washington Post.

Источники издания сообщают, что от нее титры антител увеличатся в 5-10 раз после первых двух уколов.
"Первоначальные результаты исследования показывают, что бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй дозы, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры антител, которые в 5-10 раз выше, чем после двух первичных инъекций", - говорится в материале.
Издание пишет, что Pfizer соберет брифинг с американскими чиновниками от здравоохранения, чтобы объявить о необходимости этой бустерной прививки.

В нем, по словам собеседников издания, примет участие в том числе директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.