Twitter рассказали подробности взлома аккаунтов знаменитостей

10:36 16 Июль Киев, Украина

От компании Twitter получено официальное подтверждение об устроенной хакерской атаке, которая четко координировалась и, с огромной долей вероятности,  планировалась и подготавливалась заранее.
В компании заявили, что в качестве объекта внедрения они выбрали сотрудников Twitter, имевших доступ к внутренним системам и инструментам. Хатем, в среду, 15 июля, неизвестные хакеры устроили скоординированный взлом аккаунтов одноименного сервиса микроблогов, воспользовавшись доступом ряда сотрудников этой американской компании к ее внутренним системам. Об этом сообщила служба поддержки Twitter.

"Мы зафиксировали скоординированную атаку со стороны лиц, которые выбрали в качестве объекта внедрения некоторых наших сотрудников, имевших доступ к внутренним системам и инструментам", - говорится в Twitter службы поддержки. По ее данным, хакеры воспользовались этим доступом для того, чтобы взять под контроль аккаунты известных лиц и компаний и размещать сообщения от их лица.

Twitter заверила, что немедленно заблокировала данные учетные записи и устранила твиты, отправленные злоумышленниками. Компания на всякий случай ограничила функциональность множества других аккаунтов, чтобы лучше понять картину происшедшего. Twitter устанавливает, что еще могли натворить злоумышленники.
Фото: В Twitter рассказали о проведении спланированной хакерской
Служба поддержки Twitter заверила, что большинство учетных записей возобновило работу после проверки, связанной с предполагаемым взломом. Функция отправления сообщений временно может включаться и выключаться.

Вечером в среду на страницах в Twitter нескольких крупных американских компаний и знаменитостей появились сообщения приблизительно одинакового содержания. В них предполагаемые мошенники призывали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет. В обмен они предлагали вернуть сумму в двойном размере. По последним данным агентства Bloomberg, хакерам удалось собрать не менее $110 тыс. 
 