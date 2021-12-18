NASA просит студентов помочь справиться с лунной пылью

15:35 27 Июль Киев, Украина

Американское аэрокосмическое агентство NASA нуждается в новых креативных идеях. Организация снова обращается к студенчеству для решения проблемы с удалением лунной пыли.

Лунная пыль прилипает почти ко всему и сильно мешает астронавтам. Кроме неудобства, мелкие частицы реголита абразивные и могут повредить скафандры, оборудование, космические корабли и базу, где будут проживать астронавты

Также частицы могут нанести вред здоровью астронавтов, если попадут внутрь организма, в частности, в легкие.

Механизм удаления пыли с мест, где ее не должно быть, очень бы пригодился в будущих исследованиях Луны.

В связи с этим NASA хочет получить «широкий спектр творческих решений» этой проблемы от студентов университетов и колледжей в рамках своего ежегодного «Революционно-инновационно-модернизационного конкурса» (Breakthrough, Innovative and Game-changing).

Судьи выберут от 5 до 10 команд, каждая из которых получит 180 000 долларов на реализацию своей идеи.

Как сообщал «Вокруг света Украина», NASA заплатит $20000 за лучшую идею для лунного туалета. Туалет должен работать как в условиях невесомости, так и на Луне, где сила гравитации примерно в шесть раз слабее земной.