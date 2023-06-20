Google по-своему поздравил украинскую станцию Академик Вернадский с 25-летием

Как можно поздравить с годовщиной зависит от того, кто вы и кого хотите поздравить. А как может поздравлять любимый всеми Google – сегодня увидели все его пользователи.
А сегодня, 6 февраля, свой «день рождения» отмечает украинская антарктическая станция Академик Вернадский. Компания Google сделала подарок Украине, посвятив сегодня свой дудл 25-летию станции украинских полярников.
Так, на стартовой странице поиска Google сегодня размещена украинская антарктическая станция и веселые пингвины вокруг. А если нажать на нее, можно перейти к различным информационным ссылкам об Антарктиде и Украине в ней.
В украинском Национальном антарктическом научном центре уже отреагировали на поздравление.
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