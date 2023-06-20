Google по-своему поздравил украинскую станцию Академик Вернадский с 25-летием

12:40 06 февраля Киев, Украина

Как можно поздравить с годовщиной зависит от того, кто вы и кого хотите поздравить. А как может поздравлять любимый всеми Google – сегодня увидели все его пользователи.

А сегодня, 6 февраля, свой «день рождения» отмечает украинская антарктическая станция Академик Вернадский. Компания Google сделала подарок Украине, посвятив сегодня свой дудл 25-летию станции украинских полярников.

Так, на стартовой странице поиска Google сегодня размещена украинская антарктическая станция и веселые пингвины вокруг. А если нажать на нее, можно перейти к различным информационным ссылкам об Антарктиде и Украине в ней.

"Поздравляем с 25-летием команду станции Академик Вернадский и Национальный антарктический научный центр Украины, которые занимаются важными для сохранения окружающей среды исследованиями", - говорится в официальном блоге команды Google.

В украинском Национальном антарктическом научном центре уже отреагировали на поздравление.