EverGiven отбуксирован: движение по Суэцкому каналу разблокировано

10:07 30 Март Киев, Украина

Один из самых оживленных торговых путей в мире, через который осуществляют около 12% мировой торговли, освобожден.
 
В понедельник вечером возобновилась навигация в Суэцком канале после того, как буксиры сумели сдвинуть огромный контейнеровоз EverGiven, который сел на мель и почти на неделю заблокировал движение по этой стратегической транспортной артерии.
Буксиры, участвовавшие в операции, затрубили в рог праздничные мелодии. Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси поблагодарил за усилия, направленные на "прекращение кризиса" в Суэцком канале. Судно направили в зону Горьких озер для прохождения техосмотра.
 
Чтобы освободить Суэцкий канал, была развернута специализированная операция по ликвидации последствий.
Как развернули EverGiven
Компания вырыла около 30 тысяч кубических метров песка. Всего применили 11 портовых буксиров и два мощных морских буксира.

Сейчас в очереди на проход по каналу около 369 судов.

По словам управляющего директора Суэцкого канала Усама Раби, на устранение отставаний по поставкам может уйти до трех дней. В судоходной группе Maersk заявили, что возможные перебои в глобальных перевозках могут длиться недели или месяцы.