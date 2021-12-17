EverGiven отбуксирован: движение по Суэцкому каналу разблокировано

10:07 30 Март Киев, Украина

Один из самых оживленных торговых путей в мире, через который осуществляют около 12% мировой торговли, освобожден.

В понедельник вечером возобновилась навигация в Суэцком канале после того, как буксиры сумели сдвинуть огромный контейнеровоз EverGiven, который сел на мель и почти на неделю заблокировал движение по этой стратегической транспортной артерии.

Буксиры, участвовавшие в операции, затрубили в рог праздничные мелодии. Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси поблагодарил за усилия, направленные на "прекращение кризиса" в Суэцком канале. Судно направили в зону Горьких озер для прохождения техосмотра.

Чтобы освободить Суэцкий канал , была развернута специализированная операция по ликвидации последствий.

Компания вырыла около 30 тысяч кубических метров песка. Всего применили 11 портовых буксиров и два мощных морских буксира.



Сейчас в очереди на проход по каналу около 369 судов.



По словам управляющего директора Суэцкого канала Усама Раби, на устранение отставаний по поставкам может уйти до трех дней. В судоходной группе Maersk заявили, что возможные перебои в глобальных перевозках могут длиться недели или месяцы.