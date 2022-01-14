DFRLab опубликовала спутниковые снимки российских войск в Крыму

Спутниковые снимки лаборатории цифровых расследований DFRLab доказывают факт наращивания российских военных подразделений на Крымском полуострове.
Об этом сообщает DFRLab.
Автор исследования Майкл Шелдон проанализировал присутствие военных подразделений РФ на полигонах Ангарский и Опук в Крыму.
Автор исследования Майкл Шелдон проанализировал присутствие военных подразделений РФ на полигонах Ангарский и Опук в Крыму.
В исследовании говорится, что некоторые из военных подразделений РФ остались вблизи границ материковой Украины. Одно из таких подразделений передислоцировано из Дальнего Востока железнодорожным путем.
Снимок Ангарского полигона был сделан 21 апреля 2021 года, и на нем было видно, что некоторые палатки в западной части полигона убраны. Неясно, куда они были перемещены.
Россия также возобновила работу ранее законсервированной воздушной базы для дислокации своих вертолетов в 85 км к югу от Херсонской области.
Авиабаза на озере Донузлав под Мирным, на западном берегу Крыма, долгое время была практически заброшенной и находилась в аварийном состоянии. РСА-снимки от 15 апреля, предоставленные Capella Space, показали, что база снова используется российскими военными вертолетами.
Россия также возобновила работу ранее законсервированной воздушной базы для дислокации своих вертолетов в 85 км к югу от Херсонской области.
Авиабаза на озере Донузлав под Мирным, на западном берегу Крыма, долгое время была практически заброшенной и находилась в аварийном состоянии. РСА-снимки от 15 апреля, предоставленные Capella Space, показали, что база снова используется российскими военными вертолетами.
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