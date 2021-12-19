Twitter ограничил аккаунт сына президента США

09:47 29 Июль Киев, Украина

Сын Дональда Трампа оказался под санкциями администрации Twitter. Двенадцать часов он не мог пользоваться всеми функциями своего аккаунта . Ограничения были наложены из-за провокационного видео о коронавирусе.

Младшему сыну президента США сообщили о нарушении им запрета на распространение ложной и потенциально вредной информации о заболевании, вызываемом коронавирусом нового типа (COVID-19).



Вот что говорится в уведомлении, размещенном во вторник администрацией сети над сообщениями сына американского лидера:



«Мы временно ограничили некоторые функции вашего аккаунта. Мы установили, что этот аккаунт нарушает правила Twitter. Конкретно он нарушает политику нераспространения вводящей в заблуждение и потенциально вредной информации, касающейся COVID-19.»

Трамп-младший в течение 12 часов не мог размещать новые сообщения и делиться чужими. Исходная запись с видео издания Breitbart News, вызвавшая нарекания администрации сети, удалена.

Этот видеоролик был удален минувшей ночью из Facebook и YouTube. Ролик демонстрирует группу людей в лабораторных халатах, представившихся сотрудниками некой организации «Американские врачи на передовой». Эти лица утверждают, что в условиях пандемии коронавируса защитные маски не нужны, а противомалярийный препарат гидроксихлорохин, активно продвигавшийся президентом Трампом, обладает исцеляющими свойствами.



Трамп подписал в мае исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране. По утверждению президента, социальные сети до подобного указа «могли делать все, что захочется». Ранее Трамп публично пригрозил перейти к более жесткому регулированию деятельности соцсетей в США, если они продолжат «заглушать голоса консерваторов». Это заявление он сделал после того, как одно из его сообщений в Twitter было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки.