COVAX обеспечит Украине 8,5 млн доз вакцины от коронавируса
10:39 12 ноября Киев, Украина
Украина гарантированно получит количество доз вакцины от ковид, которое будет равняться 20% от количества населения. В переводе на цифры - это 8,5 млн доз. Вся дополнительная информация будет оглашена после заседание правления COVAX
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Об этом рассказал на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко
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По его словам, страна работает с механизмом COVAX, который обеспечит поставку в Украину вакцины против коронавирусной болезни в случае его регистрации с доказанной безопасностью и эффективностью.
"Сегодня мы четко понимаем, что получим количество доз, что будет равняться 20% от количества населения. Речь идет, если отталкиваться от нашей официальной статистики, о максимум 8,5 млн дозах. Первый транш мы ожидаем в размере 3% - это 1 млн 250 тысяч доз. Ближайшее заседание правления COVAX состоится 19 ноября, тогда станет известно об ориентировочных датах поставок, ориентировочное количество, и ориентировочная стоимость", - сказал Ляшко.
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