Microsoft может помочь в разработке системы онлайн-выборов

08:59 06 ноября Киев, Украина

Владимир Зеленский хочет до конца своего президентского срока полностью цифровизировать страну и провести следующие выборы главы государства в онлайн-формате. 
 
По словам Зеленского, одна из приоритетных целей власти и Министерства цифровой трансформации - за два с половиной года перевести все государственные услуги в онлайн и диджитализировать основные государственные процессы.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту компании Microsoft Брэду Смиту совместную разработку системы для проведения выборов в стране в электронном формате. "Мы хотим выйти на то, чтобы все услуги до конца моей каденции, в течение следующих трех лет были оцифрованы, и чтобы мы дошли до моей большой мечты - чтобы выборы в Украине также были трансформированы в интернет-формат", - отметил глава государства.
По мнению Зеленского, если программа для онлайн-голосования будет разработана украинцами совместно со специалистами одной из ведущих мировых компаний, то "такой технологии люди будут доверять больше".
фото: президент компании Microsoft Брэд Смит
"Мы действительно оцифровываем страну. Мы действительно хотим, чтобы для людей государство было очень комфортным сервисом. Мы первые сделали цифровой паспорт. Также сделали цифровые водительские права. У нас были проблемы с регистрацией бизнеса, длинные очереди, а сегодня уже за 15-30 минут можно зарегистрировать свой бизнес. Я считаю, что это большая победа", - рассказал Зеленский президенту Microsoft.
В Офисе президента считают, что "Брэд Смит положительно оценил шаги украинской власти в направлении диджитализации услуг". 