Microsoft и Украина - партнеры. Украина открыта для разработки и внедрения диджитал-новаций и IТ-проектов

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором представительства компании Microsoft в Украине Яном Петером де Йонгом.
Глава государства поблагодарил компанию за предоставление приоритета Украине в проекте развития центров обработки данных и поддержку цифровых инициатив, которые реализуются в государстве.
В этом контексте Владимир Зеленский также отметил важность Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством цифровой трансформации и компанией Microsoft, который был подписан в рамках президентского проекта «Государство в смартфоне» 2 октября.
«Мы благодарны компании Microsoft не только за подписание этого важного Меморандума, но и за то, что компания обращает свое важное внимание на Украину. Видит, что для Украины диджитализация – это не только слова. Это и развитие экономики, и борьба с коррупцией», – подчеркнул Владимир Зеленский.
По словам Президента, Украина открыта для разработки и внедрения диджитал-новаций и IТ-проектов таких компаний, как Microsoft.
«Мы открыты. Мы не являемся какой-то бюрократической машиной. Мы хотим, чтобы нас видели именно таким стартапом среди стран мира, который максимально отошел от бюрократии», – сказал Глава государства.
Генеральный директор представительства Microsoft в Украине отметил, что его компания стремится достичь общего результата с Украиной.
«Применить все наши силы и все наши возможности, чтобы те проекты, которые были сегодня представлены, реализовались очень быстро», – отметил Ян Петер де Йонг
Он отметил, что компания Microsoft готова оказывать помощь в развитии технологий в Украине.
Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил благодарность компании Microsoft за готовность быть партнером Украины. По его словам, конкретные шаги по сотрудничеству будут изложены в плане действий по имплементации подписанного Меморандума.
Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что сотрудничество Украины с Microsoft будет способствовать развитию бренда нашей страны и ее признанию в мире. В частности, Меморандум предусматривает обучение 113 тыс. студентов работе с облачными сервисами Microsoft Azure.
«С сегодняшнего дня мы уже рассматриваем переход приложения «Дія 2.0» на эту систему. Также мы активно работаем над тем, чтобы хранить важные данные в Украине, а не за ее пределами», – отметил вице-премьер-министр.
Он также добавил, что внедрение и использование новых программ и сервисов, в частности, будет способствовать экономии бюджетных средств.
«Ведь когда мы анализируем все закупки, мы видим, сколько денег неэффективно расходуется. Мы можем консолидировать эти закупки и использовать сервисы Microsoft, экономить, получать точно классный сервис и еще привлекать компании», – резюмировал Михаил Федоров.
Глава государства поблагодарил компанию за предоставление приоритета Украине в проекте развития центров обработки данных и поддержку цифровых инициатив, которые реализуются в государстве.
В этом контексте Владимир Зеленский также отметил важность Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством цифровой трансформации и компанией Microsoft, который был подписан в рамках президентского проекта «Государство в смартфоне» 2 октября.
«Мы благодарны компании Microsoft не только за подписание этого важного Меморандума, но и за то, что компания обращает свое важное внимание на Украину. Видит, что для Украины диджитализация – это не только слова. Это и развитие экономики, и борьба с коррупцией», – подчеркнул Владимир Зеленский.
По словам Президента, Украина открыта для разработки и внедрения диджитал-новаций и IТ-проектов таких компаний, как Microsoft.
«Мы открыты. Мы не являемся какой-то бюрократической машиной. Мы хотим, чтобы нас видели именно таким стартапом среди стран мира, который максимально отошел от бюрократии», – сказал Глава государства.
Генеральный директор представительства Microsoft в Украине отметил, что его компания стремится достичь общего результата с Украиной.
«Применить все наши силы и все наши возможности, чтобы те проекты, которые были сегодня представлены, реализовались очень быстро», – отметил Ян Петер де Йонг
Он отметил, что компания Microsoft готова оказывать помощь в развитии технологий в Украине.
Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил благодарность компании Microsoft за готовность быть партнером Украины. По его словам, конкретные шаги по сотрудничеству будут изложены в плане действий по имплементации подписанного Меморандума.
Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что сотрудничество Украины с Microsoft будет способствовать развитию бренда нашей страны и ее признанию в мире. В частности, Меморандум предусматривает обучение 113 тыс. студентов работе с облачными сервисами Microsoft Azure.
«С сегодняшнего дня мы уже рассматриваем переход приложения «Дія 2.0» на эту систему. Также мы активно работаем над тем, чтобы хранить важные данные в Украине, а не за ее пределами», – отметил вице-премьер-министр.
Он также добавил, что внедрение и использование новых программ и сервисов, в частности, будет способствовать экономии бюджетных средств.
«Ведь когда мы анализируем все закупки, мы видим, сколько денег неэффективно расходуется. Мы можем консолидировать эти закупки и использовать сервисы Microsoft, экономить, получать точно классный сервис и еще привлекать компании», – резюмировал Михаил Федоров.
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