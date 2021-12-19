  ГСЧС: В Украине сохраняется высокий уровень пожароопасности

10:29 24 Июль Киев, Украина

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупредила об опасности жителей страны. Согласно полученной информации, в девяти регионах страны продолжвет сохранять чрезвычайный уровень пожарной опасности. ГСЧС просит ответственно отнестись к ситуации, соблюдать правила безопасности.



Как сообщается, в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Донецкой областях и в Крыму сегодня будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров.



Напомним, сегодня дожди ожидаются только в Закарпатской области, на всей остальной территории Украины будет наблюдаться сухая погода.



По данным украинского Гидрометцентра погода в Украине станет теплее уже с 24 июля, а до конца недели на большинство территорий вернется жара до +30 градусов и выше.