Грозев о белорусской оппозиции и ее связи с ФСБ

11:43 07 августа Киев, Украина

Среди ярких представителей белорусской оппозиции, которые якобы гонимы на родине и скрываются теперь в Украине, есть агенты ФСБ.



Об этом заявил расследователь Христо Грозев.



Комментируя гибель главы общественной организации "Белорусский дом" Виталия Шишова, на вопрос, могут ли среди белорусской диаспоры быть агенты ФСБ, Грозев ответил: Об этом заявил расследователь Bellingcat Комментируя гибель главы общественной организации "Белорусский дом" Виталия Шишова, на вопрос, могут ли среди белорусской диаспоры быть агенты ФСБ, Грозев ответил:

"Это так. Мы не связаны с этим убийством, с этой смертью (Шишова – ред.), потому что мы не знали, что оно произойдет. Мы шли по следам людей, которых мы знаем из некоторых других проектов, которые связаны с ФСБ, которые были внедрены в белорусскую оппозицию. Некоторые из них находятся в Киеве. Поскольку таких людей мы видели в других ролях. Одни и те же люди, которые появляются в криминальных группах, потом появлялись как эксперты по телевидению, потом появлялись в Беларуси как члены одних из самых активных оппозиционных группировок. Потом появляются в Киеве среди эмигрантов из Беларуси. Мы начали проверять, что стоит за этим – в тот же момент мы узнали о смерти Шишова. Поэтому мы проверяем сейчас пересечение, возможно, этих людей, которые имеют связи с ФСБ".

По словам расследователя Bellingcat, он точно знает, что "эти люди имеют связь с ФСБ, что они были в Беларуси во время протестов, и что они сейчас находятся в Киеве".



"Мы сейчас их пытаемся найти. Я сейчас не могу сказать окончательно, это требует еще несколько недель расследования. Мы пытаемся проверить связь между этими людьми и организацией, которой руководил Шишов", - заявил Грозев.



Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.