Грозев о белорусской оппозиции и ее связи с ФСБ

11:43 07 августа Киев, Украина

Среди ярких представителей белорусской оппозиции, которые якобы гонимы на родине и скрываются теперь в Украине, есть агенты ФСБ.

Об этом заявил расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Комментируя гибель главы общественной организации "Белорусский дом" Виталия Шишова, на вопрос, могут ли среди белорусской диаспоры быть агенты ФСБ, Грозев ответил:
"Это так. Мы не связаны с этим убийством, с этой смертью (Шишова – ред.), потому что мы не знали, что оно произойдет. Мы шли по следам людей, которых мы знаем из некоторых других проектов, которые связаны с ФСБ, которые были внедрены в белорусскую оппозицию. Некоторые из них находятся в Киеве. Поскольку таких людей мы видели в других ролях.
Одни и те же люди, которые появляются в криминальных группах, потом появлялись как эксперты по телевидению, потом появлялись в Беларуси как члены одних из самых активных оппозиционных группировок. Потом появляются в Киеве среди эмигрантов из Беларуси. Мы начали проверять, что стоит за этим – в тот же момент мы узнали о смерти Шишова. Поэтому мы проверяем сейчас пересечение, возможно, этих людей, которые имеют связи с ФСБ".
По словам расследователя Bellingcat, он точно знает, что "эти люди имеют связь с ФСБ, что они были в Беларуси во время протестов, и что они сейчас находятся в Киеве".

"Мы сейчас их пытаемся найти. Я сейчас не могу сказать окончательно, это требует еще несколько недель расследования. Мы пытаемся проверить связь между этими людьми и организацией, которой руководил Шишов", - заявил Грозев.

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.