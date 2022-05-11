Грозев о белорусской оппозиции и ее связи с ФСБ

Среди ярких представителей белорусской оппозиции, которые якобы гонимы на родине и скрываются теперь в Украине, есть агенты ФСБ.
Об этом заявил расследователь Bellingcat Христо Грозев.
Комментируя гибель главы общественной организации "Белорусский дом" Виталия Шишова, на вопрос, могут ли среди белорусской диаспоры быть агенты ФСБ, Грозев ответил:
По словам расследователя Bellingcat, он точно знает, что "эти люди имеют связь с ФСБ, что они были в Беларуси во время протестов, и что они сейчас находятся в Киеве".
"Мы сейчас их пытаемся найти. Я сейчас не могу сказать окончательно, это требует еще несколько недель расследования. Мы пытаемся проверить связь между этими людьми и организацией, которой руководил Шишов", - заявил Грозев.
Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
"Мы сейчас их пытаемся найти. Я сейчас не могу сказать окончательно, это требует еще несколько недель расследования. Мы пытаемся проверить связь между этими людьми и организацией, которой руководил Шишов", - заявил Грозев.
Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
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