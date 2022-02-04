"Бутылка с Новичком"- подтверждено наличие яда на бутылке с водой, которую пил Навальный

11:09 17 Сентябрь Киев, Украина

Сегодня, 17 сентября Instagram оппозиционера сообщил, что немецкая лаборатория обнаружила следы отравляещего вещества Новичок на бутылке с водой из номера томской гостиницы, где жил Алексей Навальный.



"Так называемая бутылка с Новичком, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа", - говорится в сообщении.



Бутылку изъяли члены команды Навального после сообщения о том, что оппозиционеру стало плохо во время полета.



"Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды", - говорится в сообщении.



"Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы Новичка. А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт", - заявляют в ФБК.