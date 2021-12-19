Atlantic Council: Кремль пытается "провернуть" с Украиной маневр по грузинскому сценарию

Политика Кремля в отношении Украины и характер провокаций и фейковой информации со стороны российских СМИ очень напоминают грузинский сценарий 2008 года.
Такое мнение высказали эксперты Atlantic Council.
По мнению директора Евразийского центра Atlantic Council Джона Хербста, распространение российскими СМИ фейков о якобы обстрелах со стороны ВСУ и подготовке Киевом наступления может быть как раз показателем готовящегося наступления со стороны РФ.
Также это может быть стремлением запугать президента Украины Владимира Зеленского и проверкой на решимость новой администрации США.
Он уверен, что все это уменьшает шансы на удар Москвы. Зато, говорит он, бессмысленная реакция Берлина и Парижа, которые призывают и Россию, и Украину избегать провокационных шагов, делает противоположное.
Старший научный сотрудник Атлантического совета Андерс Ослунд напоминает, что Россия неоднократно сосредоточивала свои военные силы вокруг Украины за последние семь лет.
По его убеждению, президенту США необходимо отправить четкое сообщение Путину с требованием прекратить агрессию против Украины.
Директор центра Новая Европа Алена Гетьманчук также высказывает мнение, что российское военное наращивание вблизи украинской границы является напоминанием о том, что война в Украине не является "замороженным конфликтом". Наоборот, война России против Украины находится в активной фазе.
Старший научный сотрудник Атлантического совета Брайан Уитмор считает, что наращивание российских военных сил грозит не только Украине, но и членам НАТО, Латвии, Литве и Польше.
Профессор Национального университета Киево-Могилянская академия Тарас Кузьо сомневается, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину, поскольку это приведет к длительной войне и полному разрушению отношений России с Западом.
Директор центра Новая Европа Алена Гетьманчук также высказывает мнение, что российское военное наращивание вблизи украинской границы является напоминанием о том, что война в Украине не является "замороженным конфликтом". Наоборот, война России против Украины находится в активной фазе.
Старший научный сотрудник Атлантического совета Брайан Уитмор считает, что наращивание российских военных сил грозит не только Украине, но и членам НАТО, Латвии, Литве и Польше.
Профессор Национального университета Киево-Могилянская академия Тарас Кузьо сомневается, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину, поскольку это приведет к длительной войне и полному разрушению отношений России с Западом.
По его словам, Россия стремится провоцировать Украину так же. По грузинскому сценарию, Кремль раздал сотни тысяч российских паспортов украинцам, проживающим на оккупированной восточной Украине. Также российские СМИ активно обвиняют Украину в подготовке наступления.
Кроме того, Украина значительно больше Грузии. Обычное вторжение и оккупация потребует половины всех вооруженных сил РФ.
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