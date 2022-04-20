USS Donald Cook в рамках миссии НАТО патрулирует Черное море

В соответствии с программой оказания помощи союзникам и партнерам НАТО акваторию Черного моря начал патрулировать ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Donald Cook.
Об этом сообщает Шестой флот США.
"USS Donald Cook DDG 75 начал свой переход через проливы в Черное море, ознаменовав седьмой раз, когда военный корабль ВМС США будет находиться в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.
Как отмечается, корабли ВМС США регулярно патрулируют эти воды для оказания поддержки союзников и партнеров по НАТО.
USS Donald Cook - эскадренный миноносец ВМС США четвертого поколения, основным оружием которого являются управляемые ракеты. Главным оружием "Кука" являются крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью полета до 2500 километров, способные нести ядерные заряды.
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