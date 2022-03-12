9 нарушений режима тишины – сводка с Донбасса

Пресс-служба штаба Операции объединённых сил опубликовала отчетную сводку за прошедшие сутки. Согласно данным, российская сторона 9 раз нарушала договоренности о тишине – обстрел производился из минометов и гранатометов. Также, ООС заявило об уничтожении вражеского беспилотника. Сутки прошли без потерь личного состава.

Огонь из запрещенных 82-мм минометов, а также гранатометов и стрелкового оружия российские оккупанты открывали у Луганского.

Трижды враг обстреливал позиции ВСУ вблизи Водяного на Приазовье, применяя различные виды гранатометов, пулеметы и стрелковое оружие. Огневую активность вооруженные формирования российских оккупантов также проявили в районе населенных пунктов Авдеевка, Пески, Новотошковское и Причепиловка. Кроме того, своевременным применением средств РЭБ украинские защитники обезвредили вражеский БПЛА типа "Орлан-3М", что пересек линию разграничения на севере Луганской области.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил прошедшие сутки не было. Информация о нарушении вооруженными формированиями РФ режима прекращения огня передана представителям ОБСЕ.

Утром 13 июня на Донбассе сохраняется тишина.