9 мая Россия дважды нарушила режим перемирия

13:00 10 Май Киев, Украина

За минувшие сутки, 9 мая российские оккупационные войска произвели один обстрел вблизи Авдеевки и еще один вблизи н.п. Троицкое из запрещенных минометов 120-го калибра. Во время обстрела ни один украинский боец не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.



Кроме того, Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщает о нарушениях со стороны российских наемников во время плановых полетов БПЛА Миссии над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, где произошло глушения GPS сигнала вблизи н.п. Верхнешироковское, Черненко, Степановка, Новогнатовка, Старогнатовка, Светлый луч.



У н.п. Железное и Калиновое наблюдатели Миссии из-за глушения сигнала не смогли поднять в воздух БПЛА.