75-летие ЮНЕСКО: Зеленский инициировал международный флешмоб

11:19 17 ноября Киев, Украина

Владимир Зеленский поздравил ЮНЕСКО с годовщиной, отметив - Украина высоко ценит и поддерживает важную миссию организации.





Украинское видеопоздравление демонстрирует все объекты материального и нематериального наследия Украины из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. В перечень украинского материального наследия включены Софийский собор, Киево-Печерская лавра, Резиденция митрополитов Буковины и Далмации (Черновцы), ансамбль исторического центра Львова и ансамбль собора Св. Юра, геодезическая Дуга Струве, деревянные церкви Карпатского региона в Украине и Польше, древний город Херсонес Таврический и его хора, буковые пралеса и древние леса Карпат. К нематериальному наследию отнесены: традиция косовской расписной керамики, казацкие песни Днепропетровщины, петриковская декоративная живопись как феномен украинского орнаментального народного творчества. К знаменательной дате, 75 лет с момента существования организации ЮНЕСКО, президент Украины записал видеопоздравление- флешмоб Украинское видеопоздравление демонстрирует все объекты материального и нематериального наследия Украины из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. В перечень украинского материального наследия включены Софийский собор, Киево-Печерская лавра, Резиденция митрополитов Буковины и Далмации (Черновцы), ансамбль исторического центра Львова и ансамбль собора Св. Юра, геодезическая Дуга Струве, деревянные церкви Карпатского региона в Украине и Польше, древний город Херсонес Таврический и его хора, буковые пралеса и древние леса Карпат. К нематериальному наследию отнесены: традиция косовской расписной керамики, казацкие песни Днепропетровщины, петриковская декоративная живопись как феномен украинского орнаментального народного творчества.

«Мы, украинцы, хорошо понимаем мудрость этих слов из Устава ЮНЕСКО. Мы понесли огромные потери в той войне. И сейчас защищаем нашу свободу. Мы высоко ценим и поддерживаем важную миссию ЮНЕСКО. ЮНЕСКО играет уникальную роль в защите мирового наследия, чтобы мы могли передать его следующим поколениям. Украина гордится объектами и местами, вошедшими в перечень Всемирного наследия», – подчеркнул Президент.

Президент призвал все страны-участницы ЮНЕСКО принять участие во флешмобе. Флешмоб-поздравление было инициировано при участии Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в Украине.



ЮНЕСКО – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций в области образования, науки и культуры. Устав ЮНЕСКО был подписан 16 ноября 1945 года. Украина присоединилась к организации в 1954-м и с тех пор активно участвует в ее деятельности.