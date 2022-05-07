63 страны ООН поддержали проект усиленной резолюции по Крыму

19:43 07 декабря Киев, Украина

Сегодня, 7 декабря состоялось заседание Генассамблеи ООН, в ходе которого прошло голосование за предложенный Украиной проект усиленной резолюции о проблеме милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного морей.

Так, за резолюцию A/75/L.38/Rev.1 проголосовало 63 страны, против - 17 государств, и еще 62 государства воздержались.



"Против" голосовали Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Иран, Российская Федерация, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла, Зимбабве.



С призывом против резолюции до голосования выступили лишь два государства - Россия и Сирия.





Поддержали же украинскую резолюцию, в частности, Австрия, Австралия, Бельгия, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Венгрия, Италия, Израиль, Северная Македония, Польша, Сингапур, Швеция, Швейцария, Турция, США, Великобритания и многие другие государства.

Напомним, 18 ноября усиленный проект резолюции о правах человека на территории временно оккупированного Крыма прошел голосование в третьем комитете Генассамблеи ООН.



Документ подготовлен на основе двух последних докладов Генерального секретаря ООН, представленных по требованию Генассамблеи, в которых задокументированы многочисленные факты массовых нарушений прав человека на оккупированных территориях.



Ключевыми элементами обновленного Проекта резолюции стали призыв к международному сообществу к усилению взаимодействия, в частности в рамках международных платформ, для давления на РФ с целью принуждения ее к выполнению международных обязательств как государства-оккупанта.