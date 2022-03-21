61,55 млн грн для исследования онкозаболеваний пойдут на дороги

Кабинет министров передал 61,55 млн грн, предусмотренных в 2020 году Минздрав по программе по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, Укравтодора для улучшения состояния дорог общего значения в Львовской области.

Отмечается, что в целом по этой бюджетной программе перераспределили 104,752 млн грн.

В частности, 20 млн грн передали Минобразования для реставрации главного корпуса ЛНУ имени Ивана Франко, 7200000 грн - Минобразования на создание Международного центра подготовки пилотов на базе НАУ, 6 млн грн - Минобразования на реставрацию староакадемического корпуса ансамбля Братского монастыря по ул. Г. Сковороды, 2 в Подольском районе Киева.

Еще 10 млн грн передали Минэнерго на реализацию государственного инвестиционного проекту "Новоконстантиновская шахта. Развитие производственных мощностей". Кабмин также утвердил перераспределение общего бюджета, предоставленного Укравтодора.

Так, с 70 млн гривен, выделенных на строительство трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, 65,77 млн пойдет на улучшение сообщения Киев-Сумы-Харьков (в пределах Черниговской и Сумской областей), а 4,22 млн - также на развитие дорог в Львовской области.