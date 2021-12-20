5 лет за отрицание суверенитета: новый законопроект Украины

Инициаторы нового законопроекта предлагают наказывать людей, которые посмеют публично заявить об отсутствии у Украины суверенитете. Документ уже отправлен на предварительное рассмотрение.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 3956 «О внесении изменений в статью 110 Уголовного кодекса Украины».

«Законопроект направлен на устранение потенциальных разногласий в правоприменительной практике судебными и правоохранительными органами по применению положений Уголовного кодекса Украины, направленных на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины», — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается детализировать формулировку статьи 110 Уголовного кодекса Украины, дополнив состав преступления следующими словами:

«публичные заявления о принадлежности территории Украины или части территории Украины иностранному государству, а также публичное отрицание суверенитета Украины».

Отметим, что часть 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Законопроект был зарегистрирован в парламенте 4 августа и уже передан на рассмотрение.