5 лет за отрицание суверенитета: новый законопроект Украины

Инициаторы нового законопроекта предлагают наказывать людей, которые посмеют публично заявить об отсутствии у Украины суверенитете. Документ уже отправлен на предварительное рассмотрение.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 3956 «О внесении изменений в статью 110 Уголовного кодекса Украины».
Законопроектом предлагается детализировать формулировку статьи 110 Уголовного кодекса Украины, дополнив состав преступления следующими словами:
Отметим, что часть 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Законопроект был зарегистрирован в парламенте 4 августа и уже передан на рассмотрение.
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