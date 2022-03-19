50 стран присоединились к договору о запрещении ядерного оружия 

16:47 26 октября Киев, Украина

Последней, 50-й страной, ратифицировавшей международный договор о запрещении ядерного оружия, стал Гондурас.

Таким образом 22 января 2021 года документ вступит в силу. Пять ядерных держав - США, Россия, Китай, Великобритания и Франция - договор не подписывали.

"Вступление этого Договора в законную силу станет кульминацией всемирного движения, призванного привлечь внимание к катастрофическим гуманитарным последствиям использования ядерного оружия", — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он также добавил, что это историческое событие "отражает конструктивную приверженность ликвидации ядерного оружия, что является самым главным приоритетом ООН в области разоружения".





Напомним, договор о запрете ядерного оружия, запрещающий использование, разработку, производство, испытание, размещение, накопление запасов и угрозу применения такого оружия, был одобрен Генеральной ассамблеей ООН в июле 2017 года по согласию 122 стран.