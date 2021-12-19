4 млрд человек на земле пользуются соцсетями

08:25 23 Июль Киев, Украина

Как сообщает We Are Social и Hootsuite, социальные сети распространились по всему миру. Более половины населения планеты в разных ее уголках зарегистрированы в социальных сетях.

Приводятся данные о том, что соцсети использует 51% жителей планеты. По состоянию на июль 2020 года их аудитория достигла 3,96 миллиарда человек.

Лишь за последний год аудитория соцсетей увеличилась на 10,5%. За день регистрируется по миллиону новых пользователей, что примерно равняется одному новому аккаунту раз в 12 секунд.

Данные GlobalWebIndex за первый квартал этого года свидетельствуют о том, что в среднем на одного пользователя сети приходится 8,8 аккаунтов на различных платформах.

Также отмечается, что за год количество пользователей сети Интернет возросло на 8,2% (т.е. на 346 миллионов человек), число новых пользователей мобильных телефонов выросло на 2,4% (или на 121 миллион человек).

Гендерные показатели аудитории сильно отличаются в зависимости от региона мира. В Северной Америке женщины составляют 55% от всех пользователей социальных сетей, в то время как этот показатель в Южной Азии находится всего лишь на отметке в 25%.

В месяц, предшествовавший опросу, 99% всех пользователей Интернета использовали соцсети или мессенджеры, в среднем на них тратилось 2 часа и 22 минуты.

Готовятся к апокалипсису: GitHub упрятал в вечной мерзлоте 21 ТБ данных.

Отмечается, что 40% аудитории используют социальные сети в рабочих целях.

Самой популярной платформой остается Facebook с 2,6 млрд пользователей в месяц, второе и третье места делят YouTube с WhatsApp (2 млрд).

