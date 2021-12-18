495,5 тыс грн за платные камеры: Минюст продолжает торговлю человеческими условиями

09:00 13 Август Киев, Украина

Новые платные камеры в украинских СИЗО теперь больше напоминают хостелы. Некоторые из них можно даже назвать люксовыми. Неудивительно, что желающих ждать своей участи в таких “апартаментах”, растет. Только вот позволить себе человеческие условия в состоянии далеко не каждый.



Минюст хвастается доходами, но достижение это весьма сомнительное. Ведомство продолжает держать основную массу заключенных в ужасных условиях. И если раньше это было следствием безразличия, халатного отношения к исполнению своих обязанностей чиновниками и сотрудниками, то теперь становится отличным мотиватором для получения выгоды.

В Министерстве юстиции обнародовали данные о реализации экспериментального проекта по введению платных камер в следственных изоляторах.



Об этом министерство проинформировало в соцсети Facebook.



"По состоянию на 11 августа за пользование платными камерами в следственных изоляторах Украины уплачено более 495,5 тыс. гривен. Новой услугой воспользовались уже в 17 СИЗО", — информирует Минюст.