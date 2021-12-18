495,5 тыс грн за платные камеры: Минюст продолжает торговлю человеческими условиями

Новые платные камеры в украинских СИЗО теперь больше напоминают хостелы. Некоторые из них можно даже назвать люксовыми. Неудивительно, что желающих ждать своей участи в таких “апартаментах”, растет. Только вот позволить себе человеческие условия в состоянии далеко не каждый.
Минюст хвастается доходами, но достижение это весьма сомнительное. Ведомство продолжает держать основную массу заключенных в ужасных условиях. И если раньше это было следствием безразличия, халатного отношения к исполнению своих обязанностей чиновниками и сотрудниками, то теперь становится отличным мотиватором для получения выгоды.
В Министерстве юстиции обнародовали данные о реализации экспериментального проекта по введению платных камер в следственных изоляторах.
Об этом министерство проинформировало в соцсети Facebook.
Согласно данным, наибольшую сумму уплатили за платные камеры в Киевском СИЗО - 332 000 гривен.
Напомним, ранее Минюст анонсировал большую распродажу тюрем, которая начнется с выставления на продажу госучреждения "Ирпенский исправительный центр".
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