30 лет независимости Украины - украинцам есть чем гордиться!

В канун празднования юбилейного Дня независимости Украины начали появляться спекуляции о том, что у страны нет достижений и повода для гордости за три десятилетия, и что во время кризиса в стране тратиться на парады, концерты, прочие увеселительные мероприятия — глупо.

Насколько все плохо в экономическом плане? В 2020 году Украина побила рекорд по экспорту меда, став главным поставщиком лакомства в Европу. Страна также стабильно продолжает оставаться лидером экспорта зерновых культур и сельскохозяйственной продукции. 2 миллиона ФОПов приносят Украине примерно $1 млрд ежегодно.

ІТ-компании развиваются семимильными шагами — в прошлом году Украина была главным экспортером и ІТ-услуг в Европу. Появились компании-единороги (которые стоят более миллиарда долларов) — monobank, People.ai. К слову, ранее таких высот достигли 4 компании с украинскими корнями: Grammarly, Revoult, GitLab, Bitfury. А «Укрпочта» вошла в топ-30 почтовых служб мира по индексу развития.

Судя по статистике, не только айтишники и аграрии имеют удовлетворительный уровень жизни. В 2020 году в стране купили более 85 тысяч новых автомобилей и ввезли почти 490 тысяч легковушек на 4,3 миллиарда долларов. 11 миллионов украинцев побывали за границей в прошлом году, несмотря на всемирные ограничения. И помимо стандартных Египта, Болгарии, Черногории большим спросом пользовались роскошные Мальдивы, ОАЭ, Доминикана. В этом году на пляжах Турции больше всего украинских туристов да и спрос на внутренний туризм породил рост цен и расширение туристических направлений.

Перечислять достижения Украины за 30 лет, с момента провозглашения независимости, можно бесконечно долго. Спортсмены, артисты, самые сильные люди планеты и люди, вошедшие в Книгу рекордов Гиннеса, инновационные разработки, стартапы — есть десятки сфер, в которых украинцы могут похвастаться своими заслугами.

День независимости и есть тот праздник, когда нация благодарит представителей всех профессий, жителей всех регионов, возрастов и вероисповеданий — каждого, кто прославил эту страну на весь мир и кто стремиться сделать Украину еще лучше.

Поэтому 24 августа, в 30 годовщину Дня независимости Украины будут пробки на подъезде в Одессу, будут забиты гостиницы в Карпатах, будет детский смех в парке Харькова, будут пестрить вышиванки на улицах Львова, будут звенеть бокалы на летних террасах ресторанов и ломиться от вкусностей столы в каждом городе — это праздник, который мы все заслужили.