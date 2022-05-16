20 грузовиков гуманитарной помощи от ООН прибыли в ЛНР

06:42 12 августа Киев, Украина

Очередная партия гуманитарной помощи от ООН прибыла на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Как сообщает Луганская областная госадминистрация, общий вес полученной гуманитарки составил более 114 тонн.

Указано, что пограничники Луганского отряда оформили и пропустили через линию разграничения в КПВВ Счастье 20 автомобилей с гуманитарной помощью от управления Верховного комиссара ООН.

В автомобилях находились строительные материалы, предметы и оборудования медицинского назначения общим весом более 114 тонн, предназначенные для гражданского населения, проживающего на временно оккупированной территории Украины.

Напомним, в конце июля на Донбасс прибыла партия гуманитарки от Красного Креста. Всего через КПВВ Новотроицкое проехали четыре грузовых автомобиля с грузом 75,6 тонны.