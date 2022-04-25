2000 украинцев заплатили штраф из-за отсутствия маски
16:29 25 ноября Киев, Украина
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о статистике штрафов за отсутствие масок. За период 21-25 ноября к административной ответственности привлекли 2 000 украинцев. У людей не было масок на территории общественных зданий или транспорта.
"С 21 ноября вступил в силу закон о введении административной ответственности за не ношение масок в общественных зданиях и транспорте. За период действия документа были составлены 2 111 постановлений о наложении штрафов на месте нарушения", — доложил он.
Министр также рассказал, что со 2 ноября заработал единый всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию распространению COVID-19.
"Только на прошлой неделе в контакт-центр поступило 43 318 звонков. Ни одно обращение не осталось без ответа. Получить исчерпывающую информацию по лечению или диагностике коронавирусной болезни можно по бесплатному номеру 0-800-60-20-19", — заверил Степанов.
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