2000 украинцев заплатили штраф из-за отсутствия маски

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о статистике штрафов за отсутствие масок. За период 21-25 ноября к административной ответственности привлекли 2 000 украинцев. У людей не было масок на территории общественных зданий или транспорта.

"С 21 ноября вступил в силу закон о введении административной ответственности за не ношение масок в общественных зданиях и транспорте. За период действия документа были составлены 2 111 постановлений о наложении штрафов на месте нарушения", — доложил он.

Министр также рассказал, что со 2 ноября заработал единый всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию распространению COVID-19.