29 лет со дня Всеукраинского референдума

11:34 01 декабря Киев, Украина

Сегодня, 1 декабря, ровно 29 лет назад на Всеукраинском референдуме, при поддержке голосов 346 народных депутатов и 28 миллионов граждан, Украина обрела Независимость.

Владимир Зеленский считает, что слово "Независимость" стоит писать с большой буквы - в знак безграничного уважения ко всем, кто веками за нее боролся.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Хотя это и не предусмотрено правилами правописания, но я думаю, что слово "Независимость" стоит писать с большой буквы. В знак безграничного уважения ко всем, кто веками за ее боролся, и как символ того, как много она для нас значит", - написал Владимир Зеленский.

По его словам, впервые рассказывая детям, что такое независимость Украины, ее суверенитет, свобода и самостоятельность, можно услышать их искреннее удивление: "А что, разве может быть как-то иначе?".

"На этот вопрос 29 лет назад наше общество дало, без преувеличения, историческое ответ: иначе быть не может. 1 декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум, на котором более 90% граждан сказали независимой Украине "да". Более 28 млн голосов стали одним, мощным голосом украинского народа, чтобы сказать на весь мир: "Мы хотим и будем жить в своем государстве - в свободной Украине. Впоследствии мы поймем, что обретение независимости не означает окончательного завершения борьбы. Что ее нужно защищать с оружием в руках, ценой собственной жизни", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина делает это седьмой год подряд.

"Делаем все для наступления мира и возвращения своих территорий. Ради будущих поколений и их искренних удивлений: "А разве может быть иначе, как свободная, единая и независимая Украина?", - написал Зеленский.

Кроме того, Зеленский предложил задуматься об этом и помнить каждый раз, "когда так хочется начать Facebook-баталию со своими соотечественниками на тему "Кто больше, лучше и правильнее любит Украину?".

"Главное же сегодня заключается в том, что у нас есть все необходимое, чтобы мы стали мощной и конкурентоспособной страной. И Украина имеет все шансы быть именно такой уже скоро. Но это возможно при одном простом условии - если все мы вместе приложим для этого свои усилия", - подчеркнул он.

Справка: Всеукраинский референдум 1991 года - общенациональный референдум на территории бывшей УССР о провозглашении независимости Украины, который состоялся 1 декабря 1991 года. Граждане Украины высказались в поддержку независимости: 2804071 человек (90,32%) проголосовала "За".