2,4 тыс пистолетов Макарова отправлено в Украину из Эстонии

Министерство обороны Эстонии 7 июля отправило в Украину партию из 2,4 тыс. пистолетов Макарова, чтобы поддержать укрепление потенциала самостоятельной обороны страны. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Эстонии.

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"Продолжающаяся агрессия России в Крыму и на востоке Украины неприемлема и оказывает более широкое влияние на безопасность Европы в целом. Этим грузом мы поддерживаем нашего союзника, который воюет в течение шести лет", - сказал министр обороны Эстонии Юри Луик.

Пистолеты отправлены по просьбе Украины. Они будут переданы украинской армии.

Транспортные расходы в размере около 7 тыс. евро на поставку оружия будут покрыты за счет Эстонии.

По словам Луика, помимо пожертвования оружия, Эстония поддерживает Украину в подготовке спецназа и в области военной медицины, а также делится опытом в области территориальной и киберзащиты.

Глава Минобороны подчеркнул, что суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть восстановлены.

Напомним, в ноябре 2019 года президент Украины и Эстонии Владимир Зеленский и Керсти Кальюлайд подписали ряд документов - о сотрудничестве в сфере цифровых технологий, о геополитической поддержке Украины и сотрудничестве в сфере обороны.

Кроме того, Эстония, которая с 1 января текущего года начала представлять в Совбезе ООН Восточную Европу, пообещала сохранять на повестке дня проблему оккупации украинского полуострова — Крыма.