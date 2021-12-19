2,4 тыс пистолетов Макарова отправлено в Украину из Эстонии

Новости по теме: Эстония назвала запуск поездов по Крымскому мосту нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины
Пистолеты отправлены по просьбе Украины. Они будут переданы украинской армии.
Транспортные расходы в размере около 7 тыс. евро на поставку оружия будут покрыты за счет Эстонии.
По словам Луика, помимо пожертвования оружия, Эстония поддерживает Украину в подготовке спецназа и в области военной медицины, а также делится опытом в области территориальной и киберзащиты.
Глава Минобороны подчеркнул, что суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть восстановлены.
Напомним, в ноябре 2019 года президент Украины и Эстонии Владимир Зеленский и Керсти Кальюлайд подписали ряд документов - о сотрудничестве в сфере цифровых технологий, о геополитической поддержке Украины и сотрудничестве в сфере обороны.
Кроме того, Эстония, которая с 1 января текущего года начала представлять в Совбезе ООН Восточную Европу, пообещала сохранять на повестке дня проблему оккупации украинского полуострова — Крыма.
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