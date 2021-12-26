1 сентября мирные акции в Беларуси закончились задержанием 79 человек

Акции против фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси не стихают даже в День знаний.
1 сентября на улицы страны вышли студенты крупнейших вузов. Традиционно, акции сопровождали задержания. В частности, несколько десятков молодых людей силовики забрали на площади Победы. Там же милиция разогнала колонну студентов, протестовавших. Задержанными также оказались журналисты.
Правозащитники отметили, что список задержанных будет дополняться.
Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко намекнул, что студентов, которые не выйдут на учебу с 1 сентября, будут забирать в армию.
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