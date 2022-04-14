COVID-19 в Украине: достижения в медицинской системе за полгода

06:58 18 ноября Киев, Украина

Во время выступления перед Верховной Радой, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, рассказал о подготовке правительством медицинской системы, которая происходила в последние 6 месяцев.

"В начале пандемии в Украине была только одна автоматическая станция пробподготовки для экстракции РНК. То есть одна станция, чтобы делать ПЦР-тесты и фактически отсутствующий персонал. Сейчас таких станций уже около 60 и будет 68 до конца года", - отметил премьер.

Он подчеркнул, что работа по повышению способности нашей медицинской системы ведется ежедневно:

"Количество ПЦР-тестов. В середине апреля, то есть ровно 7 месяцев назад количество ПЦР-тестов было 3,5 тысячи в день. Сейчас мы выходим на уровень 50 000 в день. До конца года поставлена задача профильному министерству - выйти на 75 000 в день. ИФА-тестов в апреле делали ноль. Сейчас 20-30 тысяч ежедневно", - сообщил Денис Шмыгаль

Фактически с нуля была восстановлена работа государственных лабораторий. В общем лаборатории за это время профинансированы на 1 млрд грн. Для их работников установлены дополнительные выплаты.

"В начале пандемии в Украине были готовы для приема больных всего 12 500 коек. Сейчас их количество - 54 000. И каждую неделю Правительство добавляет от 2 до 4 тысяч новых коек. Пока мы не видим необходимости разворачивать мобильные госпитали, однако такая подготовка ведется", - рассказал Шмыгаль.

Он также сообщил о ситуации с аппаратами ИВЛ.