COVID-19 не щадит детей: только за прошлые сутки заболели 74 ребенка

По последней информации, которой поделился с журналистами министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пандемия коронавируса далека от завершения. Только за первые сутки августа было выявлено инфицирование на COVID-19 у 62 медработников. Не щадит вирус и детей – 74 ребенка заболели только за одни сутки.
"За прошедшие сутки (COVID-19 - ред.) заболело 1112 человек. Из них 74 ребенка, а также 62 медицинских работника. Были госпитализированы 209 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 16 летальных случаев", - сказал Степанов.
"Всего за все время пандемии в Украине заболело 72 тыс. 168 человек. Из них 5072 ребенка, а также 8755 медицинских работника", - добавил министр.
Детальная статистика по регионам:
Винницкая область - 2790 (24)
Волынская область - 3888 (60)
Днепропетровская область - 1421 (8)
Донецкая область - 898 (+9)
Житомирская область - 1921 (25)
Закарпатская область - 5267 (+57)
Запорожская область - 823 (+23)
Ивано-Франковская область - 4795 (+115)
Кировоградская область - 710 (+6)
Киев - 8452 (+110)
Киевская область - 3823 (+36)
Львовская область - 9783 (+112)
Луганская область - 128 (1)
Николаевская область - 621 (19)
Одесская область - 3414 (+99)
Полтавская область - 459 (+13)
Ровенская область - 6195 (+84)
Сумская область - 529 (20)
Тернопольская область - 3086 (+51)
Харьковская область - 3862 (+76)
Херсонская область - 230 (+3)
Хмельницкая область - 1180 (+17)
Черновицкая область - 6061 (+97)
Черкасская область - 949 (7)
Черниговская область - 883 (40)
Напомним, что в Украине более 1100 новых больных COVID за сутки. В то же время выздоровели всего 253 человека. Больше всего новых случаев выявлено на Львовщине, на Прикарпатье и в Киеве.
Также сообщалось, что в Киеве 110 новых случаев коронавируса за день. При этом выздоровели только 13 человек. Большинство новых больных лечатся на самоизоляции, но 12 человек были госпитализированы.
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