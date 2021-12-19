COVID-19 не щадит детей: только за прошлые сутки заболели 74 ребенка

По последней информации, которой поделился с журналистами министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пандемия коронавируса далека от завершения. Только за первые сутки августа было выявлено инфицирование на COVID-19 у 62 медработников. Не щадит вирус и детей – 74 ребенка заболели только за одни сутки.

"За прошедшие сутки (COVID-19 - ред.) заболело 1112 человек. Из них 74 ребенка, а также 62 медицинских работника. Были госпитализированы 209 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 16 летальных случаев", - сказал Степанов. "Всего за все время пандемии в Украине заболело 72 тыс. 168 человек. Из них 5072 ребенка, а также 8755 медицинских работника", - добавил министр.

Детальная статистика по регионам: Винницкая область - 2790 (24) Волынская область - 3888 (60) Днепропетровская область - 1421 (8) Донецкая область - 898 (+9) Житомирская область - 1921 (25) Закарпатская область - 5267 (+57) Запорожская область - 823 (+23) Ивано-Франковская область - 4795 (+115) Кировоградская область - 710 (+6) Киев - 8452 (+110) Киевская область - 3823 (+36) Львовская область - 9783 (+112) Луганская область - 128 (1) Николаевская область - 621 (19) Одесская область - 3414 (+99) Полтавская область - 459 (+13) Ровенская область - 6195 (+84) Сумская область - 529 (20) Тернопольская область - 3086 (+51) Харьковская область - 3862 (+76) Херсонская область - 230 (+3) Хмельницкая область - 1180 (+17) Черновицкая область - 6061 (+97) Черкасская область - 949 (7) Черниговская область - 883 (40)

Напомним, что в Украине более 1100 новых больных COVID за сутки. В то же время выздоровели всего 253 человека. Больше всего новых случаев выявлено на Львовщине, на Прикарпатье и в Киеве.

Также сообщалось, что в Киеве 110 новых случаев коронавируса за день. При этом выздоровели только 13 человек. Большинство новых больных лечатся на самоизоляции, но 12 человек были госпитализированы.