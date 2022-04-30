180 экспертов из 33 стран готовы участвовать в Крымской платформе

К деоккупации Крыма будут привлечены украинские и иностранные эксперты, которые займутся совместным поиском решений проблем российской оккупации полуострова.
Об этом сообщил в четверг, 29 июля, глава МИД Дмитрий Кулеба после подписания меморандума по данному вопросу с благотворительной организацией Фонд Восточная Европа.
Меморандум предусматривает учреждение фондом Восточная Европа отдельной программы, которая будет поддерживать исследовательские проекты независимых аналитических центров из многих стран мира и гражданского общества, оказывать информационную поддержку Крымской платформе, поддерживать мероприятия, конференции, семинары и круглые столы в ее рамках.
Отмечается, что сеть объединит представителей украинских и иностранных неправительственных организаций, аналитических исследовательских центров и правозащитников, которые исследуют весь спектр проблем российской оккупации Крыма.
Президент фонда Восточная Европа Виктор Лях подчеркнул, что Фонд разделяет цели и задачи Крымской платформы.
Саммит Крымской платформы состоится 23 августа. Участие в нем уже подтвердили представители руководства 28 стран.
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