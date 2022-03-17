Закон о евробляхах вступил в силу: украинцев ждут льготы при растаможке

В Украине начали действовать подписанные ранее законы о евробляхах. Речь идет о законе 4643-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби», а также 4644-д «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України». Оба закона подразумевают льготные условия растаможки автомобилей, привезенных из-за границы.
Теперь автомобили с европейской регистрацией, старшие пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акциза.
Сумма акцизного налога зависит от возраста авто, объема и типа двигателя и не зависит от его стоимости. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать 1000 евро.
Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной. По льготному механизму может быть растаможен только один автомобиль одной категории одного владельца.
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