15 августа – ни одного обстрела в ООС

Режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки соблюдался не только украинскими бойцами, но и сепаратистами. Как сообщил пресс-центр штаба ООС, за 15 августа на территории Операции Объединенных Сил не было зафиксировано ни одного обстрела. Ситуация находится под контролем военнослужащих Украины.

"С начала текущих суток, 16 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, что сутки назад сепаратисты четыре раза нарушили перемирие.