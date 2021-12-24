15 августа – ни одного обстрела в ООС

Режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки соблюдался не только украинскими бойцами, но и сепаратистами. Как сообщил пресс-центр штаба ООС, за 15 августа на территории Операции Объединенных Сил не было зафиксировано ни одного обстрела. Ситуация находится под контролем военнослужащих Украины.
Также отмечается, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
Напомним, что сутки назад сепаратисты четыре раза нарушили перемирие.
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