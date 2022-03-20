15 000 ежесуточно. Ляшко озвучил условие для ужесточения карантина

10:14 28 октября Киев, Украина

Виктор Ляшко назвал количество ежедневного прироста новых случаев заболевания коронавирусом, после которого Министерство здравоохранения Украины пересмотрит устоявшиеся на сегодняшний день карантинные ограничения.

"Цифра есть – 15 тыс. больных в сутки. После этого будем говорить о наших планах на ближайший период. В то же время мы не говорим, что уже завтра будем что-то вводить. 15 тыс. больных в сутки – это у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения", – сказал он.

Ляшко подчеркнул, что эта цифра (15 тыс. заболевших в сутки) актуальна при равномерном распределении больных на территории страны, при этом для отдельных регионов она может быть ниже.

"Эта цифра просчитана. Сейчас мы ее не публикуем, так как ждем 1 ноября, когда на местах должны быть использованы субвенции и подведен кислород к большинству коек. После этого мощности системы здравоохранения должны измениться", – пояснил замминистра.

По его словам, в настоящее время для больных коронавирусом отведено около 52 тыс. коек, из них 17 тыс. обеспечены кислородной поддержкой.