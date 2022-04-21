14 стран ЕС открыли границы для всех типов путешествий украинцев

18:36 26 июля Киев, Украина

После рекомендации Совета ЕС включить Украину в список стран, которым разрешены необязательные поездки в ЕС, 14 стран открыли свои границы для украинцев.





Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в понедельник.

"Согласно рекомендации Совета ЕС, одна за другой европейские страны начали открываться для всех типов путешествий украинцев. Менее чем за две недели в список добавились Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция, Испания, Португалия", - рассказали в министерстве.

В большинство стран для въезда необходимо свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест, подчеркнули в МИД.