14 стран ЕС открыли границы для всех типов путешествий украинцев

После рекомендации Совета ЕС включить Украину в список стран, которым разрешены необязательные поездки в ЕС, 14 стран открыли свои границы для украинцев.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в понедельник.
В большинство стран для въезда необходимо свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест, подчеркнули в МИД.
В министерстве обратили внимание, что конкретные условия въезда в каждой отдельной страны могут отличаться, и призвали проверять все детали, а также перечень утвержденных в стране вакцин на интерактивной карте.
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