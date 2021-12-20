11 аистов погибли на Одесчине из-за дождя и града

21:09 07 Август Киев, Украина

В результате сильнейшего ливня и выпавшего града в Одесской области погибли редкие птицы. Жуткую статистику приводят сотрудники местного Национального парка, обследовавшие территорию и подсчитавшие ущерб.

На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области, во время мощного града 31 июля, погибли десять аистов.

Об этом в Facebook написал заведующий научным отделом, доктор экологических наук НПП "Тузловские лиманы", Иван Русев.

Кроме того, стихия повредила урожай и стала причиной гибели нескольких овец, коз и даже коровы.

О гибели птиц сообщила местная жительница, которая забрала двух выживших, но травмированных аистов к себе домой.

Сотрудники НПП "Тузловские лиманы" обследовали территории поймы реки Хаджидер и установили, что всего погибло 11 аистов, 32 кулика чибиса, 10 куликов фифи, три сизоворонки, сотни скворцов, более 50 мелких воробьиных птиц из которых желтые и белые трясогузки, камышовые овсянки, усатые синицы.

Один из двух аистов, которых подобрала местная жительница, выжил. Однако, он ослеп от ударов градин и у него немного нарушена координация. Птица очень доверчива и даже не пытается летать. Ест с трудом. Выжившего аиста назвали Робинзоном.