УКРРУС

Главное

Грозит ли МВД разделение. Президент дал время структуре...

11.10.2021 15:35 MARIA TISHCHENKO

На сегодняшний день структура МВД вот уже седьмой год состоит из....

Подробнее...

Украинцев вербовали для наемной службы в Сирии

11.10.2021 13:05 MARIA TISHCHENKO

На официальном сайте СБУ появилась информация о преступной деятел...

Подробнее...

Мелитополь: неделя дистанционки, а потом две недели кан...

11.10.2021 10:40 MARIA TISHCHENKO

В связи с тем, что Запорожская область входит в пятерку регионов-...

Подробнее...

Петиция Кондратюка о запрете концертов российских артис...

11.10.2021 09:55 MARIA TISHCHENKO

Авторская петиция украинского шоумена и продюсера Игоря Кондратюк...

Подробнее...

Администрация Киева назвала число пропусков на транспор...

10.10.2021 12:01 ELENA RUDENKO

Как сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технол...

Подробнее...

Штамм Дельта отличается резким падением уровня кислород...

10.10.2021 10:48 ELENA RUDENKO

Во время брифинга, который состоялся в Херсоне 9 октября, министр...

Подробнее...

По указу президента о помиловании освобождены более 30...

10.10.2021 09:29 ELENA RUDENKO

Хорошую новость в преддверии Дня защитника опубликовала в Faceboo...

Подробнее...

Зеленский призвал комиссию по САП "выполнить свой долг...

10.10.2021 08:28 ELENA RUDENKO

Вчера, 9 октября, президент Украины Владимир Зеленский опублико.....

Подробнее...

Давид Арахамия анонсировал увольнение до пяти министров

09.10.2021 13:53 ELENA RUDENKO

Выступая в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера, глава фрак...

Подробнее...

Ответ бойцов ВСУ на хвалебные оды Кивы в адрес Путина

09.10.2021 10:23 ELENA RUDENKO

Как личное оскорбление приняли украинские защитники на Донбассе п...

Подробнее...

На Донбассе усилились обстрелы. Ранен один украинский в...

09.10.2021 09:32 ELENA RUDENKO

На Донбассе опять усилились обстрелы позиций ВСУ со стороны проро...

Подробнее...

"Кому война, а кому мать родная": Медведчуку предъявили...

08.10.2021 18:21 TATIANA TKACHENKO

Госбюро расследований, основываясь на фактах причастности нардепа...

Подробнее...

В Украине впервые установили технические показатели кач...

08.10.2021 15:41 TATIANA TKACHENKO

Минцифры установило стандарты техпоказателей качества мобильного....

Подробнее...

Условия существования крымскотатарских политзаключенных...

08.10.2021 12:30 MARIA TISHCHENKO

Условия содержания крымскотатарских политзаключенных в колониях Р...

Подробнее...

Новым спикером украинского парламента стал Стефанчук

08.10.2021 12:02 MARIA TISHCHENKO

Уволенный вчера Владимиром Зеленским с должности первого заместит...

Подробнее...