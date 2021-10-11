Грозит ли МВД разделение. Президент дал время структуре...
На сегодняшний день структура МВД вот уже седьмой год состоит из....
На сегодняшний день структура МВД вот уже седьмой год состоит из....
На официальном сайте СБУ появилась информация о преступной деятел...
В связи с тем, что Запорожская область входит в пятерку регионов-...
Авторская петиция украинского шоумена и продюсера Игоря Кондратюк...
Как сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технол...
Во время брифинга, который состоялся в Херсоне 9 октября, министр...
Хорошую новость в преддверии Дня защитника опубликовала в Faceboo...
Вчера, 9 октября, президент Украины Владимир Зеленский опублико.....
Выступая в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера, глава фрак...
Как личное оскорбление приняли украинские защитники на Донбассе п...
На Донбассе опять усилились обстрелы позиций ВСУ со стороны проро...
Госбюро расследований, основываясь на фактах причастности нардепа...
Минцифры установило стандарты техпоказателей качества мобильного....
Условия содержания крымскотатарских политзаключенных в колониях Р...
Уволенный вчера Владимиром Зеленским с должности первого заместит...