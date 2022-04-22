ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать с начала 2021 года

Полноценное функционирование Соглашения о свободной торговле стартует с 1 января 2021 года, что позволит вдвое увеличить товарооборот.
Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.
Справка: в 2019 году общий торговый оборот между Украиной и Израилем составил 1 млрд 116,3 млн долл.
Соглашение о свободной торговле между Украиной и Государством Израиль было заключено 21 января 2019 года. Украинская сторона завершила процедуру ратификации 6 августа 2019 года, ратификация вновь Кнессетом (парламентом) Государства Израиль ожидалась в ближайшее время.
Соглашение о свободной торговле между Украиной и Государством Израиль было заключено 21 января 2019 года. Украинская сторона завершила процедуру ратификации 6 августа 2019 года, ратификация вновь Кнессетом (парламентом) Государства Израиль ожидалась в ближайшее время.
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