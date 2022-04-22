ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать с начала 2021 года

18:56 24 ноября Киев, Украина

Полноценное функционирование Соглашения о свободной торговле стартует с 1 января 2021 года, что позволит вдвое увеличить товарооборот.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1.01.2021! Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества. Замечательная новость, (Премьер-министр Израиля - ред.) Беньямин Нетаньяху", - сказал Зеленский.