ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать с начала 2021 года

18:56 24 ноября Киев, Украина

Полноценное функционирование Соглашения о свободной торговле стартует с 1 января 2021 года, что позволит вдвое увеличить товарооборот.
 
Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.
"ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1.01.2021! Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества. Замечательная новость, (Премьер-министр Израиля - ред.) Беньямин Нетаньяху", - сказал Зеленский.
Справка: в 2019 году общий торговый оборот между Украиной и Израилем составил 1 млрд 116,3 млн долл.

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Государством Израиль было заключено 21 января 2019 года. Украинская сторона завершила процедуру ратификации 6 августа 2019 года, ратификация вновь Кнессетом (парламентом) Государства Израиль ожидалась в ближайшее время.